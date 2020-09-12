Обстановка в Хабаровском крае 12 сентября 2020: погода, уровень воды, радиационный фон, заболеваемость Фото: Борис КОКУРИН

Как обещают метеорологи 12 сентября в Хабаровске без осадков, температура ночью от +7 до +9, днем от +20 до +22, ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В южных районах - без осадков, температура ночью от +7 до +13, днем от +18 до +24, ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В центральных районах - без осадков, температура ночью от 0 до +11, днем от +15 до +23, ветер северо-западный, северо-восточный 3-10 м/с.

В северных районах - преимущественно без осадков, температура ночью от +2 до +10, днем от +13 до +23, ветер западный, северо-западный, западный 3-10 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 20 микрорентген в час, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано.

Уровень воды у Хабаровска составляет 514 сантиметров при опасном явлении – 600 сантиметров. В течение двух суток ожидается подъем уровней воды на 20-30 сантиметров.

По информации Роспотребнадзора количество людей, обратившихся в лечебные учреждения по поводу укусов клещей с начала опасного периода, составило 5409 человек. 1 человек заболел клещевым боррелиозом, 3 человека - клещевым энцефалитом.