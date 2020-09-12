Организаторы подпольного казино в Хабаровске пойдут под суд Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю

Как удалось установить следователям, при активной поддержке специалистов краевого управления Федеральной службы безопасности. Нелегальное казино было организованно двумя предприимчивыми мужчинами – одному недавно исполнилось 29 лет, второму 33 года.

- По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемые установили 5 игровых комплексов в павильоне, расположенном в Индустриальном районе Хабаровска, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. - Злоумышленники оборудовали игровой зал системой видеонаблюдения.

Взяли подозреваемых «тепленькими» в январе 2020 года. При силовой поддержке бойцов Росгвардии в помещении, где были установлены игровые автоматы, изъяли сами аппараты, а кроме того, телефоны и деньги.

- В ходе следствия обвиняемые дали признательные показания, раскаялись, сообщили, что игровые комплексы и программное обеспечение к ним приобрели на торговой площадке, расположенной в сети Интернет, - подчеркнули в ведомстве.

Собранных доказательств оказалось достаточно чтобы передать уголовное дело, возбужденное по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр», в суд.