Вора, взломавшего торговую точку и укравшего платежный терминал, задержали в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О том что в их торговой точке кто-то побывал ночью сотрудники магазина обнаружили утром – были взломаны рольставни закрывавшие вход, пропал платежный терминал и деньги – 3 тысячи рублей.

Руководство немедленно вызвало полицию. Ущерб от кражи был ими оценен в 80 тысяч рублей. Как далось установить следователям под покровом темноты, пользуясь плохим освещением на местности злоумышленник взломал рольставни, проник в помещение, а затем погрузил похищенное на свой мопед и скрылся с места преступления.

- В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Хабаровску задержали 19-летнего фигуранта, у которого дома полицейские изъяли похищенное имущество, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Денежные средства молодой человек успел потратить на личные нужды. Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и угоны.

Парень водворен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.