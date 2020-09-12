Зашел, увидел, утащил: в Биробиджане безработный украл из кабинета кошелек с деньгами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О краже в полицию сообщила сама пострадавшая. По ее словам, она по своим делам вышла из рабочего кабинета, а когда вернулась не обнаружила лежавшего в сумке кошелька с деньгами. Как утверждает пострадавшая в нем было 7500 рублей.

В учреждение прибыли сотрудники полиции, которые осмотрев место происшествия установили, что злоумышленник проник в помещение не взламывая замок, просто открыв незапертую дверь.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый в краже, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области. - Им оказался неоднократно ранее судимый не работающий житель областного центра 1974 года рождения.

Подозреваемого задержали достаточно быстро. На допросе мужчина не стал запираться и признался в краже. Вернуть похищенное он не смог – все деньги потратил на собственные нужды. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».