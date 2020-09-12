В Комсомольске-на-Амуре пожарные вывели из задымленных квартир 4 человек Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

О пожаре в девятиэтажке по улице Гагарина, 10 сообщили очевидцы, которые заметили, как из окон на верхних этажах здания вырывается пламя и идет густой дым. Пожарные расчеты незамедлительно выехали на место происшествия и сразу же приступили к разведке и поиску людей.

- Звеном газодымозащитной службы был обнаружен очаг пожара, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. - На лестничной площадке между 8 и 9 этажами возле мусоропровода за установленной металлической перегородкой горели старая мебель и пиломатериалы. Дым из подъезда проник в рядом расположенные квартиры.

Пожарными из опасной зоны на улицу были эвакуированы девушка-подросток и женщина с двумя детьми. Для того чтобы вывести людей пришлось применять специальные спасательные устройства – дышать в помещении было нечем. На месте всех спасенных осмотрели врачи скорой помощи.

Пожарные справились с огнем в течение часа. Площадь пожара составила около 7 квадратных метров. Всего для тушения огня было задействовано 5 единиц техники и порядка 20 человек личного состава. Сейчас на месте пожара работают специалисты Госпожнадзора, которые должны установить, что стало причиной возгорания.

Пожарные напоминает: хранение на лестничных клетках старых вещей, мебели, горючих материалов опасно! Их возгорание может создать угрозу для жизни и здоровья людей, а также затруднять пути эвакуации.