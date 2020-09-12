В Хабаровском крае с начала года более 1,2 миллиарда рублей направлено на выплаты многодетным семьям Фото: Правительство Хабаровского края

Как отмечают в правительстве Хабаровского края число семей в регионе, получающих дополнительную государственную поддержку, растет с каждым днем. С января по август в рамках национального проекта «Демография» на это было направлено 2,3 миллиарда рублей.

- С января по август 2631 семья получила по 30362 рубля при рождении первенца, - сообщили в краевом министерстве социальной зашиты. - Региональный материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка в размере 30 % размера федерального материнского капитала получили 2 573 семьи, из них 696 семей распорядились средствами. Общая сумма расходов составила 182,3 млн рублей.

Помимо этого, отмечают в ведомстве, семьи у которых родился первый ребенок могут оформить ежемесячную выплату в 15181 рубль. Деньги они будут получать до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.

- С января 2020 года ежемесячная выплата предоставляется семьям, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, то есть 30520 рублей на каждого члена семьи, - подчеркнули в министерстве. - Этим правом с января по август впервые воспользовались 4374 семьи. Всего ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка в крае получают 8 612 семей. На эти цели направлено 941,78 млн рублей.

Однако больше всего денег сейчас направляется на поддержку многодетных семей. С начала года это 1,2 миллиарда рублей. Сейчас ежемесячно по 15248 рублей получают 10363 семьи. Из них 2184 семьи оформили эту выплату в 2020 году.

На 2020 год в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография" на выплаты семья с детьми предусмотрено 3,8 млрд рублей, из них 3,4 млрд рублей - средства федерального бюджета.