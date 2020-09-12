В порт Ванино Хабаровского края на открытие угольного терминала приехали сразу три губернатора

Экологически чистый терминал по отгрузке угля открыли 11 сентября в Хабаровском крае Фото: Евгения МОЛОТОВА

В поселке Ванино Хабаровского края торжественно открыли первую очередь угольного терминала. Современный комплекс возведен с нуля компанией "Ванино-Транс-Уголь" дочерней компанией ООО "Колмар". В церемонии открытия приняли участие сразу три губернатора: врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Якутии Арсен Николаев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Комплекс предназначен для перевозки коксующегося угля произведенного главным образом в Якутии на горно-обогатительных комплексах «Денисовский» и «Инаглинский».

На текущем этапе планируется, что грузопоток составит 12 миллионов тонн угля в год. Главным образом он пойдет на экспорт в страны АТР - Китай, Японию, Корею и Индию.

На второй очереди, окончание строительства которой, по словам советника генерального директора "Ванино-транс-уголь" Александра Почтаря планируется завершить в 2023 году объемы перевалки угля вырастут до 24 миллионов тонн в год.