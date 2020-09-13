Оперативная обстановка в Хабаровске на 13 сентября 2020: погода, заболеваемость, паводки, радиоционный фон

В Единый день голосования на территории региона тепло и сухо Фото: Евгения МОЛОТОВА

Единый день голосования как будто демонстрирует свою лояльность избирателям региона. На территорию Хабаровского края пришел антициклон, а вместе с ним, бабье лето. Синоптики прогнозируют сегодня день теплый и ясный.

В Хабаровске 13 сентября ясно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от +6ºС до +11ºС, днем от +18ºС до +23ºС, ветер северо-восточный, во второй половине дня северный 3-5 м/с.

В южных районах региона также сухо, температура ночью от +7ºС до +13ºС, днем от +18ºС до +24ºС, ветер северо-восточный 4-9 м/с.

Не ожидается осадков и в центральных районах, однако, температура ночью может упасть до 0ºС до +11ºС, днем от +15ºС до +23ºС, ветер северо-западный, северо-восточный 3-7 м/с;

В северных районах – преимущественно без осадков, температура ночью от +2ºС до +10ºС, днем от +13ºС до +23ºС, ветер северо-восточный, во второй половине дня северо- западный 3-10 м/с.

Уровень Амура у Хабаровска утром 13 сентября 2020 года находится на отметке 531 см. В течение суток ожидается подъем уровня на 20 – 30 см. Остаются затопленными поймы рек Амур, Бурея, Уссури, Кур, Тунгуска, Амгунь, Уда на глубину 0,2-2,3 м. 13-14 сентября у с. Елабуга ожидается достижение отметки 550 см.

Радиационный фон в Хабаровском крае не превышает 20 мкр/ч, то есть в пределах естественных значений.

За прошедшие сутки на территории Хабаровского края выявлено 72 случая заражения коронавирусной инфекцией.