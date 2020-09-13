Уровень Амура у Хабаровска 13 сентября 2020: 531 сантиметр – будет рости

Вода снова заходит в дома жителей региона Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Гидрологическая обстановка на территории Хабаровского края продолжает вызывать опасения у специалистов. Прошедшие тайфуны оставили заметный след в отметках уровня рек региона. Подтопленными остаются 11 населенных пунктов. В село Корсаково для оказания помощи населению выехали специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Затопленными остаются поймы рек Амур, Бурея, Уссури, Кур, Тунгуска, Амгунь, Уда на глубину 0,2-2,3 м.

13-14 сентября у с. Елабуга ожидается достижение отметки 550 см. Это близко к опасному явлению.Уровень воды на утро 13 сентября - 539 см.

Уровень Амура у Хабаровска на 13 сентября 2020 года находится у отметки 531 см. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 20-30 см. Температура воды – 19,2 ºС.

Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре 481 см. За прошедшие сутки гидрологи зафиксировали рост уровня реки на 14 см.