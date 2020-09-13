В ЕАО работает более 180 избирательных участков Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

13 сентября на территории всей Российской Федерации проходит единый день голосования. Выборы глав краев, областей, районов, а также представителей органов законодательной власти различного уровня проходят по все стране.

В восемь утра сегодня в ЕАО открылись 183 избирательных участка. 182 из них – стационарные, а один развернут на территории районной больницы. На всех участках действует режим термометрии, голосование проходит с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Кроме того, желающие могли и могут проголосовать на дому. По сообщению избиркома ЕАО такое желание изъявили более двадцати тысяч человек.

Для обеспечения честности голосования на территориях избирательных участков установлены видеокамеры. С такой инициативой выступил один из кандидатов в губернаторы ЕАО - временно исполняющий обязанности губернатора Ростислав Гольдштейн.