Движение теплоходов у Хабаровска приостановлено Фото: Евгения МОЛОТОВА

Начиная с 13 сентября, речные пассажирские перевозки по Амуру временно прекращены. Сами речники обосновывают решение требованиями безопасности – уровень Амура у Хабаровска превысил отметку неблагоприятного явления еще на прошлой неделе.

- Сегодня у Хабаровска в 6 утра отметка воды у города составила 531 см - плюс 9 см за сутки, - рассказали в пресс-службе краевого минтранса. - Все остановки на левобережье, где расположены дачи, находятся в зоне подтопления. Затоплены и садовые участки на левом берегу – находиться там не безопасно для жизни и здоровья граждан. Теплоходы пойдут как только ситуация нормализуется.

По сообщению пресс-службы краевого правительства на территории Хабаровского края по состоянию на 13 сентября затоплено 1764 земельных и приусадебных, 1743 дачных участка, а также 19 отрезков автодорог. Подтопления отмечаются в 12 поселениях семи районов.