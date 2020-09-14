Обстановка в Хабаровском крае 14 сентября 2020: погода, радиационный фон, заболеваемость

Обстановка в Хабаровском крае 14 сентября 2020: погода, уровень воды, радиационный фон, заболеваемость Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 14 сентября, в Хабаровске без осадков, ночью +6 +11, днем +14 +20, ветер восточный 2-7 м/с. На юге края днем небольшой дождь, ночью +7 +13, днем +20 +26, ветер северо-восточный 4-9 м/с. В центральных районах без осадков, ночью 0 +11, днем +15 +25, ветер северо-западный, северо-восточный 3-10 м/с. На севере края преимущественно без осадков, ночью +2 +11, днем +13 +23, ветер различных направлений 3-10 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 10923. Из них выздоровели 8815, скончались 95. За последние сутки выявили 69 новых случаев заражения.