В Хабаровске прошли соревнования по пулевой стрельбе «Юнармейский рубеж» Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В Хабаровске прошли соревнования по пулевой стрельбе «Юнармейский рубеж». В меткости состязались как парни, так и девушки - всего 56 участников в возрасте до 14 лет и от 14 до 18 лет.

- Стрельбы из пневматической винтовки проводили в соответствии с правилами соревнований по пулевой стрельбе из пневматического оружия. Стрелять нужно было из положения стоя без упора. Каждый участник сделал по три пробных и пять зачетных выстрелов с дистанции в десять метров по мишеням типа «Мега», - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

По итогам соревнований выбрали чемпионов и призеров. Среди победителей воспитанники ВПК «Дозор», ВПК «Доблесть» и ВПК «Каскад».

Напомним, в минувшую субботу, 12 сентября, в Хабаровске прошел военно-патриотический фестиваль «Фарпост ДВ». Гости события могли посмотреть реконструкции битв времен Великой Отечественной войны, а также понаблюдать за боями на мечах и шпагах.