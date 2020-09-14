В Хабаровском крае сделали новые скверы, пешеходные дорожки и спортивные площадки Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае сделали новые скверы, пешеходные дорожки и спортивные площадки. Проекты реализовали за счет господдержки. Отметим, что всего субсидии выделили на 49 инициатив в 13 муниципальных районах края, финансирование освоили уже 15 проектов.

- В Бичевском сельском поселении района имени Лазо обустроили пешеходную дорожку по улице Школьной. Ранее местные жители были вынуждены водить своих детей в местную школу и детский сад по проезжей части. В селе Полетненское закончили благоустраивать парковую зону, прогулочные дорожки, установили опоры освещения, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Работы завершили в Гаткинском сельском поселении Советско-Гаванского района на территории перед мемориалом. В Галкино установили уличную спортивную площадку с тренажерами, в селах Сикачи-Алян, Малышевское и Восточное - опоры освещения вдоль центральных улиц. В селе Тополево появился пешеходный тротуар, на центральной площади поселка Многовершинный установили опоры освещения.