В Хабаровске первая спортивная акция после пандемии собрала тысячи людей ФОТО: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края

В Хабаровске первая спортивная акция «Я выбираю спорт!» после пандемии собрала тысячи людей. В ней участвовали сотни спортсменов и несколько тысяч зрителей. Ценители здорового образа жизни собрались в минувшее воскресенье, 13 сентября, на стадионе имени Ленина.

- Массовое мероприятие переросло в настоящий спортивный марафон. В течение шести часов на сцене набережной выступали профессионалы и любители спорта. Особенно яркими были выступления команд федерации самбо Хабаровского края, киокусинкай карате, киокушинкай карате-до, Good girls, воздушной акробатики «Игуана» и Perfect, - рассказали в Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

Для детей и взрослых провели разминку, прошел зрелищный турнир по уличному баскетболу 3x3. Для детей работала площадка спортивного фестиваля «Зажги за ЗОЖ». В парковой зоне стадиона организовали бесплатные развлекательные станции, также был спортивный лекторий и яркие спортивные зоны. Закончилась акция показом фильма «Легенда номер 17».