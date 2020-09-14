В Хабаровске при Никольском храме заработал молодежный приходской клуб Фото: Хабаровская епархия

В Хабаровске при Никольском храме заработал молодежный приходской клуб. Участвовать в собраниях приглашают старшеклассников, студентов и работающую молодежь. Встречи проводят, начиная с сентября 2020 года. К слову, первыми гостями мероприятия стали шесть человек из православной молодежи.

- Никольский храм находится на улице Прогрессивной. Встречи в нем будет проводить иерей Алексей Шарапа. Молодежные собрания планируют организовывать по средам в 19:00. Вопросы можно задать по телефону 8-909-851-2091 отцу Алексею, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Напомним, в Хабаровске молодежный клуб также работает при храме святой преподобномученицы Елизаветы. Его ведет диакон Евгений Волков. Собирается православная молодежь и в Спасо- Преображенском кафедральном соборе, где заведует диакон Александр Пискун.