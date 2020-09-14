Обстановка в Хабаровске 14 сентября 2020 года: отключения воды, дорожные работы, заболеваемость Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на утро 14 сентября 2020 года, в Хабаровске холодной воды нет в доме №10 на улице Краснореченской из-за порыва. С 14 сентября отключили горячую воду в Железнодорожном, Краснофлотском, Кировском и Центральном районах из-за гидравлических испытаний. Подачу ресурса ограничили до 18 сентября. Без горячей воды остались 1980 жилых домов, 40 детских садов, 42 учебных заведения и 44 больницы.

- За минувшие сутки в городе с улиц и дорог вывезли 59,9 кубометра мусора, случилось 28 дорожных аварий, один пожар и два возгорания, - рассказали в городской администрации.

Сегодня планируют провести дорожные работы на улицах Карла Маркса, Краснореченская, Южная, Большая, Тихоокеанская, Шелеста, Фрунзе, 202-ВДБ, Ильича, а также в переулке Смены и на проезде Демьяна Бедного. Водителей и пешеходов просят скорректировать маршруты.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 56 жителей Хабаровска. Общее число заболевших с начала пандемии в городе 7636 человек.