Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 14 сентября 2020 года: лечатся 137 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на утро 14 сентября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре находятся 247 человек. Из них у 137 пациентов подтвержден коронавирус. За минувшие сутки выписали 23 человека, госпитализировали 18.

- В реанимационном отделении находятся 17 пациентов. У шести человек только подозревают коронавирус. Также лечение получают 104 пациента с внебольничной пневмонией. За последние сутки госпитализировали девять пациентов с пневмонией, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Кроме того, амбулаторно лечатся 45 пациентов с COVID-19, из них 10 - это дети. Выписали по выздоровлению два человека. Жителей Города юности убедительно просят предпринимать противоэпидемические меры. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. Чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку.

Напомним, общее число заражений коронавирусом в крае 10923.