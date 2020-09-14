В Хабаровске иномарка сбила велосипедиста Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В Хабаровске иномарка сбила велосипедиста. Происшествие случилось накануне, 13 сентября, на улице Краснореченской. По предварительной информации, машина Toyota Corolla двигалась по путепроводной развязке со стороны улицы 65-летия Победы по улице Краснореченской в сторону улицы Юности. В районе дома №231 по улице Краснореченской автолюбитель допустил наезд на велосипедиста, двигавшегося по нерегулируемому пешеходному переходу не спешившись.

- В результате аварии пострадал велосипедист 1997 года рождения. У него диагностировали ушиб мягких тканей левого колена и голени. Лечение он будет получать амбулаторно, - рассказал информированный источник.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными при управлении автомобилем. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, уважайте других участников дорожного движения. Помните, садиться за руль после употребления спиртного опасно для жизни.