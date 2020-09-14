Уровень Амура у Хабаровска 14 сентября 2020 года: вода на отметке в 540 сантиметров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По данным на утро 14 сентября 2020 года, уровень воды у Хабаровска составлял 540 сантиметров. В середине сентября река поднимется до отметок 580-600 сантиметров. Пойма подтоплена на 2,3 метра, в течение двух суток ожидается дальнейший подъем уровня воды на 20-30 сантиметров. По прогнозам гидрологов, к 18-19 сентября вода в Амуре поднимется до отметки в 650 сантиметров.

- Сохраняется на уровне неблагоприятной отметки вода на участке Елабуга - Комсомольск-на-Амуре, на участке Елабуга - Николаевск-на-Амуре пойма подтоплена на 0,1-2,4 метра. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10-20 сантиметров, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По последним данным, на отметке неблагоприятного явления находится река Уссури в пределах края. На Амурской протоке у села Казакевичево пойма затоплена на два метра, на реке Бурея у села Усть-Умальта - на 0,5 метра. На реке Уда у села Удское сохраняется небольшой подъем уровня воды, подтоплены поймы рек Кур, Тунгуска на глубину 1,2-1,8 метра.