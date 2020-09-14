В Комсомольске-на-Амуре осудят обвиняемого в убийстве женщины Фото: Иван ВИСЛОВ

В Комсомольске -на- Амуре осудят обвиняемого в убийстве женщины. Потерпевшую нашли в квартире с травмами головы и тела. Ее доставили в больницу, где она и скончалась. Происшествие случилось 30 мая 2020 года. Основной фигурант уголовного дела - 45-летний мужчина. По версии следствия, фигурант причастен к совершению преступления. По предварительным данным, злоумышленник нанес женщине не менее 30 ударов руками, ногами и металлическим предметом.

- По ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избирали меру пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Известно также, что следствием собрана достаточная доказательственная база. На сегодняшний день материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением находятся в суде и будут рассмотрены по существу.