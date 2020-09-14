В селе имени Полины Осипенко в Хабаровском крае построят детский сад Фото: Вячеслав РЕУТОВ

В селе имени Полины Осипенко в Хабаровском крае построят детский сад. Работы по возведению начнутся в следующем году. Это одна из первоочередных задач, так как в селе два старых помещения для дошкольников постройки середины прошлого века.

- Ранее сообщалось, что проект детсада на 140 мест уже разработан, общая сумма строительства 240 миллионов рублей. Однако стало известно, что вторая версия проекта не прошла госэкспертизу, так как не учитывает особенности территории и требования безопасности к таким сооружениям, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что идею строить на севере детский сад из сэндвич-панелей отклонили. Региональному минстрою поручили представить более подходящие с точки зрения экологичности и теплосбережения варианты. Для возведения детсада планируют привлечь как краевые, так и федеральные деньги.