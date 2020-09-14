В 10 районах Хабаровского края ввели режим ЧС Фото: Правительство Хабаровского края

В 10 районах Хабаровского края ввели режим ЧС. Это вынужденная мера в связи с паводками. Как отметил врио губернатора региона Михаил Дегтярев, ситуация серьезная, вода прибывает, все службы должны быть в полной боевой готовности.

- Главы районов несут персональную ответственность за жизнь и здоровье граждан. Необходимо оперативно оценить и возместить весь ущерб пострадавшим после прохождения стихии, - сказал Михаил Дегтярев.