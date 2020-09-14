Начинающие фермеры Хабаровского края получили гранты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Начинающие фермеры Хабаровского края получили гранты. Деньги распределили в рамках проекта «Агростартап». Финансовую поддержку получили восемь фермеров, среди которых распределят около 26 миллионов рублей.

- Напомним, заявки принимали от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, глав крестьянско-фермерских хозяйств, зарегистрированных в том числе и в этом году. Для участия в конкурсном отборе приняли 21 заявку, 14 из которых признали соответствующими условиям конкурса и допустили до очного собеседования, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Победители грантового конкурса занимаются овощеводством, молочным животноводством и пчеловодством. Работают они в Вяземском, Хабаровском, Амурском, Комсомольском и имени Лазо районах края. К слову, до конца года получатели грантов увеличат прирост объема сельскохозяйственной продукции на 10 процентов.