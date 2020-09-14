Участок улицы Пионерская закрыли в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

Участок улицы Пионерской закрыли в Биробиджане. Это вынужденная мера в связи с подготовкой к отопительному сезону. В ближайшее время рабочие будут менять теплотрассу. Эту работу откладывали, потому что в течение месяца уровень грунтовых вод был высок.

- С сегодняшнего дня начались ремонтные работы. Коммунальщики заверяют, что в течение трех дней все сделают. Благоустройство территории проведут после того, как грунт утрамбуется, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

В целом в областном центре выполнили все работы, необходимые в рамках осенне-зимнего периода. Городские котельные и центральные тепловые пункты к новому отопительному периоду готовы. Кроме того, управляющие компании подготовили и жилфонд к осенне-зимнему периоду.

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.