Пьяному посетителю в Хабаровском крае грозит штраф за ругань на суде Фото: УФССП по ЕАО

Пьяному посетителю в Хабаровском крае грозит штраф за ругань на суде. По предварительной информации, мужчина пришел на судебное заседание, будучи нетрезвым. Он вел себя вызывающе, а именно - громко разговаривал, выражался нецензурно.

- Мужчина не реагировал на законные требования судебного пристава прекратить противоправное поведение. Он мешал проведению заседания своей бранью, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге судья решил отложить судебное заседание. Нарушителя удалили из зала суда и составили в отношении него административный протокол. В качестве наказания мужчине могут назначить штраф.

Жителям региона напоминают, что в общественных местах, в залах судебных разбирательств, в административных учреждениях необходимо соблюдать правила поведения. Уважайте других людей, которые могут находиться с вами рядом.