Хабаровчанка стала лауреатом фестиваля «Российская студенческая весна» ФОТО: Краевой музыкальный театр

Хабаровчанка стала лауреатом фестиваля «Российская студенческая весна». Поздравления принимает Александра Савелова. Ведущая солистка балета Хабаровского музыкального театра Александра Савелова участвовала в масштабном национальном мероприятии, посвященном студенческому творчеству.

- Финал фестиваля прошел с 5 по 9 сентября 2020 года в Ростове-на-Дону, его участниками стали более двух тысяч человек из 70 регионов страны. Среди членов жюри были видные деятели искусства и культуры, - рассказали в пресс- службе Краевого музыкального театра.

Александра Савелова - студентка хореографического отделения Хабаровского государственного института культуры. Ее выступление отметили двумя наградами - присвоением статуса «Лауреат Фестиваля» и специальным призом жюри «За преданность жанру» (в номинации «Классический танец. Соло»).