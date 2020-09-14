В Комсомольске-на-Амуре скончалась Курбатова Ольга Николаевна Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре в возрасте 72 лет скончалась Курбатова Ольга Николаевна. Она руководила музыкальной школой 26 лет. Об ее уходе из жизни стало известно сегодня, 14 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ольга Николаевна в 1970 году окончила Владивостокское музыкальное училище. Педагогической деятельностью занималась 50 лет. С 1994 по 2019 года возглавляла музыкальную школу Города юности. Многие ее ученики становились лауреатами краевых, всероссийских и международных конкурсов, навсегда связали свою жизнь с музыкой.

Многие годы Ольга Николаевна руководила городским камерным ансамблем «Премьера». В 2012 году ей присвоили почетное звание Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Память о Курбатовой Ольге Николаевне навсегда останется в сердцах жителей Комсомольска-на-Амуре.