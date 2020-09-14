В Хабаровском крае выбрали лучших хранителей истории ФОТО: комитет ЗАГС и архивов Хабаровского края

В Хабаровском крае выбрали победителей конкурса «Лучший хранитель истории». На торжественную церемонию награждения собрались больше 100 человек. Мероприятие прошло в большом зале администрации Хабаровска.

- Неподдельный интерес гостей мероприятия вызвали экспонаты победителей смотра-конкурса 2017 и 2020 годов, размещенные в холле администрации. Речь идет об экспозиции предметов военных лет и патефоне, коллекции фотографий, документов, фронтовых писем из семейного архива, - рассказали в комитете ЗАГС и архивов края.

Для гостей выступил детский коллектив «Гармония» с песней «Город Воинской Славы Хабаровск». Среди победителей конкурса пять человек. Дипломы вручили восьми участникам, благодарственные письма - девяти участникам мероприятия. В конце церемонии по сложившейся доброй традиции состоялась передача на хранение в фонды архивов и музеев книг и предметов музейного характера.