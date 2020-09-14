Мультфильм «Барбоскины» отпечатался на монетах Хабаровского филиала Россельхозбанка

Хабаровский филиал Россельхозбанка предлагает приобрести новые монеты из серии «Российская (советская) мультипликация». Новинки, посвященные мультсериалу «Барбоскины», представлены в двух вариантах исполнения: медно-никелевая цветная монета и серебряная цветная монета.

Двадцатипятирублевые монеты из медно-никелевого сплава являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу. Кроме обычного исполнения, предназначенного для оборота, выпущена и монета с частично цветным оформлением. Каждый из цветных экземпляров пакуется в художественно оформленный блистер. Такая монета может стать сувениром для друзей или началом коллекции юного нумизмата.

Эффектнее всего мультфильм «Барбоскины» изобразили на серебряной монете. Техника лазерного матирования позволяет красиво подать мелкие элементы рисунка. Монета номиналом 3 рубля изготовлена из серебра 925-й пробы и содержит тройскую унцию чистого серебра (31,1 грамма). Это уже коллекционная монета из драгоценного металла, которая может стать достойным презентом.

Подробную информацию о наличии и стоимости монет можно получить в офисе Хабаровского филиала, на официальном сайте банка, а также по номеру телефона (4212) 47-66-02.