Обстановка в Хабаровском крае 14 сентября 2020: погода, радиационный фон, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 15 сентября, в Хабаровске без существенных осадков, ночью +10 +12, днем +18 +20, ветер южный 3-8 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, ночью +8 +14, днем +16 +23, ветер северо-восточный 4-9 м/с. В центральных районах ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, ночью +5 +13, днем +15 +24, ветер южных направлений 3-10 м/с. На севере региона ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, ночью +3 +12, днем +12 +25, ветер различных направлений 3-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в регионе общее число заражений коронавирусом 10993.