Мотострелки в ЕАО отработали маневровую оборону Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Мотострелки в ЕАО отработали маневровую оборону. Двустороннее тактическое учение проходило на полигоне «Биджан». Цель его заключалась в выполнении нормативов по инженерному оборудованию оборонительных рубежей и запасных позиций.

- Бойцы отработали задачи по ведению подвижной обороны, подготовке маневров с учетом постоянно меняющейся обстановки. Они также нанесли максимальные потери условному противнику, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Кроме того, военные отработают навыки взаимодействия с расчетами самоходных артиллерийских установок, осуществляющих огневую поддержку мотострелковых подразделений при их отходе от линии соприкосновения с условным противником и переходе к контратаке. Внимание также уделят вопросам организации устойчивой и непрерывной связи в случаях, когда враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.