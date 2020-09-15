В Хабаровском крае замначальника незаконно увеличивала себе зарплату Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае замначальника госучреждения незаконно увеличивала себе зарплату. Такой версии придерживается официальное следствие. По предварительным данным, 44-летняя фигурантка успела растратить больше двух миллионов рублей.

Во время предварительного следствия установили, что подозреваемая работала заместителем начальника отдела учета и отчетности в государственном учреждении. В ее полномочия входила организационно-распорядительная и административно-хозяйственная работа.

- Подозреваемая рассчитывала заработную плату, вела лицевые счета по начислению заработной платы работникам, составляла и регистрировала расчетно-платежные ведомости, работала с кредитными учреждениями, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

С января 2019 года по июнь 2020 фигурантка увеличивала себе заработную плату за счет бюджетных денег, вводя в документы фальсифицированные данные. В отношении женщины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».