В Еврейской автономии восстанавливают прорванную дамбу Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономии восстанавливают прорванную дамбу. Накануне, 14 сентября, стало известно, что в селе Ленинское и в сторону села Кукелево перемыты дороги, вода добирается до жилых домов.

- На сегодняшний день спасатели проводят мероприятия по восстановлению дамбы. Уже развернули пункты временного размещения граждан в селе Бабстово. Напомним, силы и средства функционируют в режиме ЧС. На проблемных участках укрепляют и наращивают дамбы, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по ЕАО.

По данным на восемь часов вечера 14 сентября, уровень реки Амур у села Нижнеленинское задержался на отметке 953 сантиметра. Вода продолжает прибывать. В ночь выставляли две пожарные насосные станции на дамбу в районе улицы Ушакова. Противопаводковые мероприятия продолжались и в ночное время.

Напомним, в экстренных ситуациях нужно звонить по телефону «112».