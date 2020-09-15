В Хабаровском крае увеличат темпы вакцинации от гриппа Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Хабаровском крае увеличат темпы вакцинации от гриппа. Об этом заявил зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов. Напомним, прививочная кампания стартовала в начале сентября. На сегодняшний день привились 30 тысяч жителей. Из них около двух тысяч человек воспользовались услугой в мобильных пунктах вакцинации, которые работают по всему краю.

- Нужно наращивать темпы, выходить на цифру 150-160 тысяч вакцинируемых в неделю. Сделать прививки можно в поликлиниках по месту жительства, в мобильных пунктах. Также врачи приходят в учреждения и на предприятия, - сказал Евгений Никонов, и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края.

Вакцинация от гриппа завершится в Хабаровском крае в середине октября. Регион заказал 785 тысяч доз вакцины отечественного производства «Совигрипп», 70 процентов от объема уже поступило в край. Поставку оставшейся партии ожидают в ближайшее время.