В Хабаровске пройдет акция в поддержку «Белого театра» Фото: Социальные сети

В Хабаровске пройдет акция в поддержку Белого театра. Ранее сообщалось, что он закрывается. Всему виной деньги, которых теперь катастрофически не хватает. Проблемы как снежный ком навалились на частный театр, существующий без какой-либо поддержки, в прошлую пятницу.

У единственного в Хабаровске профессионального частного театра накопились существенные долги по арендной плате. Речь идет о сумме более 400 тысяч рублей. Одна из причин такого положения - ситуация с полугодовой приостановкой работы из-за пандемии. К слову, Белый театр существовал более 32 лет.

- Приглашаем профессиональное сообщество, в первую очередь театры, концертные организации и музыкальные коллективы, присоединиться к акции «Мастера искусств в поддержку Белого театра». Так, в среду 23 сентября, на основной сцене Хабаровского музыкального театра пройдет гала-концерт, весь билетный сбор от которого направят Белому театру. Мы точно сможем собрать 150-200 тысяч, - рассказали в пресс-службе Хабаровского музыкального театра.