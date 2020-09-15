Обстановка в Хабаровске 15 сентября 2020: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы Фото: Ольга КИВА

На утро 15 сентября 2020 года в Хабаровске нет отключений холодной воды, горячей воды нет в 1980 жилых домах, 40 детских садах, 42 учебных заведениях, 44 медицинских учреждениях. Подачу ресурса ограничили с 14 по 18 сентября в связи с проведением гидравлических испытаний трубопроводов в зоне ТЭЦ№3. Без горячей воды остались потребители в Железнодорожном, Краснофлотском, Кировском и Центральном районах.

- За последние сутки в Хабаровске с городских дорог собрали и вывезли 100 кубометров мусора, эвакуировали 18 неправильно припаркованных автомобилей, случилось 43 дорожных аварии, два пожара и два возгорания, - прокомментировали в городской администрации.

Сегодня дорожные работы проведут на улицах Карла Маркса, Краснореченская, Южная, Большая, Тихоокеанская, Фрунзе, Шелеста, 202-ВДБ, Ильича, в переулке Смены и на проезде Демьяна Бедного.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 37 горожан. Общее число заболевших с начала пандемии в краевом центре 7636.