В Хабаровске пьяного водителя отказались привлекать к ответственности Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске пьяного водителя отказались привлекать к ответственности. Нарушение в работе дознавателя выявили во время прокурорской проверки. По предварительной информации, нарушитель в мае 2019 года, будучи нетрезвым, сел за руль и катался по улицам Хабаровска. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за невыполнение водителем, не имеющим права управления автомобилем, законного требования пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

- По результатам процессуальной проверки дознаватель принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях мужчины состава преступления, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В исполнение указания прокурора личность нарушителя установили, началось расследование уголовного дела. Подозреваемый сознался в содеянном. На сегодняшний день обвинительное заключение уже утверждено. Сам же фигурант пока находится на свободе под обязательством о явке. Максимально возможное наказание, которое грозит мужчине - это лишение свободы на срок до двух лет.