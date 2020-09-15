В Биробиджане откроется осенняя сельскохозяйственная ярмарка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Биробиджане откроется осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Торговые ряды появятся на автомобильной стоянке на проспекте 60-летия СССР, 1. Открытие запланировали на 19 сентября. Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации.

Предполагается, что ярмарка будет работать каждые выходные вплоть до 1 ноября 2020 года. Купить здесь можно будет продукцию, выращенную местными огородниками и фермерами. Привозить ее планируют со всех муниципальных районов Еврейской автономной области.

Жителям региона напоминают о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это необходимая мера безопасности, направленная на минимизацию рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Также не забывайте чаще мыть руки, проветривать помещения и регулярно делать влажную уборку, дезинфицировать гаджеты.