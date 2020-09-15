Уровень Амура у Хабаровска 15 сентября 2020: вода на отметке 547 сантиметров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По данным на шесть часов утра 15 сентября 2020 года, уровень Амура у Хабаровска на отметке 547 сантиметров. По прогнозам гидрологов, в ближайшие два дня вода поднимется еще на 20-30 сантиметров.

- В целом на реках края сохраняется повышенная водность. На сегодняшний день затоплены поймы рек Амур, Бурея, Уссури, Кур, Тунгуска, Амгунь, Уда на глубину 0,1-1,9 метра. Кроме того, 15 сентября у села Елабуга ожидается достижение отметки 550 сантиметров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителям региона напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефону «112». Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Ситуация с паводками находится на постоянном контроле гидрологов и спасателей. В случае необходимости с целью обеспечить безопасность местных жителей будут предприняты меры реагирования.