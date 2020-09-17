В Биробиджане закрыли на карантин восемь классов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Биробиджане закрыли на карантин восемь классов. Это необходимая мера с целью не допустить распространение коронавируса. На сегодняшний день ограничения действуют в гимназии №1, где закрыты классы 7, 9 и 10, в школе №5 вынужденно отдыхают ученики 11 класса, школе №7 - ученики 8 и 9 классов, в лицее №23 - учащиеся 10 класса, а в школе №11 приостановили учебу одиннадцатиклассники.

- На дистанционное обучение перевели 25 учеников художественной школы. Учащийся седьмого класса гимназии №1, у которого подтвержден COVID-19, контактировал с ними. Отметим, что дистант будет длиться в течение двух недель, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Руководство учреждений образования провело дезинфекцию помещений, где занимались дети, а также столовой и коридоров. По последним данным, с 19 сентября к учебе должен приступить девятый класс гимназии №1. Ученики находились на карантине две недели назад.