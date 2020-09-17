Служба социального такси возобновила работу в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Служба социального такси возобновила работу в Хабаровском крае. Услуга временно не предоставлялась из-за пандемии. Простоя машин не было - их использовали для доставки товаров пожилым людям, живущим в условиях изоляции.

- Воспользоваться соцтакси могут инвалиды и пожилые граждане старше 80 лет. Напомним, дети-инвалиды обслуживаются в сопровождении родителей или законных представителей, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Получатели соцуслуги могут сделать до 12 поездок в месяц в медицинские организации, аптеки, образовательные и другие учреждения, до четырех поездок в месяц - в учреждения культуры, кредитные организации, вокзалы, бани, обувные мастерские, парикмахерские и прочее. Услуга предоставляется в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в Амурском, Ванинском, имени Лазо, Николаевском, Нанайском и Хабаровском районах. Заявки принимают по телефону за два рабочих дня до даты поездки в центрах соцобслуживания по месту жительства по будням до 17:00.