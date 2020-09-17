В Нанайском районе Хабаровского края большая вода зашла на дороги Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Нанайском районе Хабаровского края большая вода зашла на дороги. На сегодняшний день подтоплен участок автодороги сообщением между населенными пунктами Дубовый мыс и Гасси. Также водная стихия захватила по одному участку дорог внутри населенных пунктов Даерга и Дада.

- Отмечают подтопления территории одного приусадебного участка и двух участков внутрипоселковых проездов в селе Дубовый Мыс. В селе Маяк в зоне паводка находится один приусадебный участок и один из участков внутрипоселковой дороги. В селе Синда в зоне подтопления три приусадебных участка и один участок автодороги, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В Нанайский район из Хабаровска направили группу сотрудников специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Они будут мониторить обстановку, помогать главам поселений в проведении превентивных мероприятий и при необходимости эвакуации жителей, оказавшихся в зоне подтопления.