В Хабаровске компания «Столото» заключила партнерское соглашение с торговой сетью «Раз два»

В компании уверены, что рост объемов продаж - прямое следствие возросшего доверия к лотереям среди жителей края

Компания «Столото» - крупнейший распространитель лотерейных билетов в России – впервые рассказала об объемах продаж в Хабаровском крае. На брифинге в Хабаровске присутствовали Роман Роменский, директор по продажам «Столото», и Евгений Рейдель, директор торговой сети «Раз Два», - партнера компании.

Прирост продаж лотерейных билетов в Хабаровском крае за 2019 год составил около двадцати процентов. В компании отмечают: это прямое следствие возросшего доверия жителей края. В 2014 году государство навело порядок на лотерейном рынке, отсекло недобросовестных организаторов и полностью взяло под свой контроль все лотереи. Организаторы розыгрышей – Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а компания «Столото» выступает распространителем.

Число лотерейных миллионеров в Хабаровском крае растет – уже 27 человек получили этот статус. Самый крупный на текущий момент выигрыш составил 9 миллионов 783 тысячи рублей – такую сумму выиграл в «Гослото «5 из 36» житель края в феврале 2020 года. В 2019 году было сразу два крупных выигрыша в крае – по три миллиона рублей в «Жилищной лотерее» и «Рапидо».

Каждый день в Хабаровском крае продается 1930 выигрышных лотереек, в среднем в месяц победителям выплачивают суммарно свыше 10 миллионов рублей. А благодаря партнерству с сетью мини-маркетов «Раз Два» повысилась доступность лотерейных билетов.

- Основная задача «Столото» как распространителя государственных лотерей – повышение доступности этой формы досуга во всех регионах страны. Хабаровский край является для нас стратегически важным субъектом РФ, мы видим в регионе огромный потенциал для развития лотерейной культуры и опираемся в этом, в первую очередь, на местный бизнес, - отметил Роман Роменский.