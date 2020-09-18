Обстановка в Хабаровском крае на 18 сентября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Сегодня, 18 сентября, в Хабаровске дождь, температура ночью +12 +14, днем +15 +17, ветер северо-восточный 5-10 м/с. На юге края дожди, температура ночью +8 +15, днем +16 +21, ветер южный 8-13 м/с. В центральных районах дожди, местами сильные, температура ночью +5 +10, днем +11 +18, ветер преимущественно северных направлений 7-12 м/с. На севере края дожди, местами сильные (Аяно-Майский и Охотский районы – преимущественно без осадков), температура ночью +2 +13, днем +10 +17, ветер северный, северо-восточный 6-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 10 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС россии по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом 11187