Осужденные в Хабаровском крае сдадут нормативы ГТО Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Осужденные в Хабаровском крае сдадут нормативы ГТО. Спортивные мероприятия проведут в рамках соглашения, которое было достигнуто между региональным министерством физической культуры и спорта и УФСИН России по Хабаровскому краю. Для находящихся в исправительных колониях организуют спортивные мастер-классы.

- В исправительных колониях №3, 12 и 13 и колонии-поселении № 22 готовятся к предстоящим спортивным испытаниям по сдаче нормативов. Заявление об участии осужденных в фестивале «Готов к труду и обороне 2020» уже передано в Региональный Центр тестирования комплекса ГТО Хабаровского края, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что спортсмены из исправительных колоний УИС из комплекса упражнений не будут сдавать занятия в бассейне, бег на лыжах и стрельбу из пневматических винтовок. По итогам фестиваля участникам выдадут сертификаты. Получить значки ГТО осужденные смогут только после освобождения, если дополнительно сдадут недостающие нормативы.