Вертолет хабаровской компании жестко приземлился в Магаданской области Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Магаданской области совершил жесткую посадку вертолет МИ-8Т, находящийся в эксплуатации компании «Дальнереченск Авиа» (Хабаровск). По предварительной информации, происшествие случилось вчера утром, 17 сентября. Инцидентом уже занимаются работники прокуратуры.

- На момент происшествия на борту воздушного судна находились три члена экипажа. Никто из людей не пострадал. Тем не менее в результате происшествия вертолет получил повреждения, - прокомментировали в пресс- службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Отметим также, что по поручению исполняющего обязанности Дальневосточного транспортного прокурора Магаданская и Хабаровская транспортные прокуратуры проводят проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Цель представителей закона - подтвердить или опровергнуть факт нарушений. Если недочеты выявят, то для их устранения примут меры прокурорского реагирования.