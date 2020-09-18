Заболеваемость пневмонией в Хабаровске идет на спад Фото: Мария ЛЕНЦ

Заболеваемость пневмонией в Хабаровске идет на спад. За прошлую неделю к врачам обратились 307 горожан с признаками внебольничной пневмонии. Чаще всего заболевают люди в возрасте 40-64 лет.

- В начале августа еженедельно фиксировалось более 400 случаев заболевания внебольничной пневмонией. На протяжении пяти последних недель наблюдается снижение числа заболевших. Пиковый период заболеваемости отметили с 13 по 19 июля, - рассказала Екатерина Царева, консультант горздрава.

В Хабаровске отмечают сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Основное внимание врачей приковано к детям. По состоянию на сегодняшний день в 41 школе закрыто 147 классов - болеют 1303 ребенка. В целом эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Хабаровске превышен на 23,3 процента.

Хабаровчан призывают не забывать про профилактику - одеваться по погоде, чаще мыть руки, употреблять свежие фрукты, заниматься спортом.