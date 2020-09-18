В полиции Хабаровского края представили нового начальника Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В полиции Хабаровского края представили нового начальника. Подполковник полиции Максим Полухин возглавит ОМВД России по району имени Лазо. Приказ о его назначении был подписан 16 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Для справки: Максим Витальевич Полухин родился в 1987 году в Хабаровске. Обучался в Дальневосточном юридическом институте МВД России. Окончил вуз в 2011 году по специальности «Правоохранительная деятельность», квалификация «Юрист». Также обучался в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление», квалификация «Бакалавр». Диплом об окончании получил в 2015 году.

В органах внутренних дел работает с 2006 года, начинал с должности участкового уполномоченного милиции первого городского отдела милиции УВД Центрального района Хабаровска. В 2018 году стал заместителем начальника ОМВД России по району имени Лазо - начальником полиции.