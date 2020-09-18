В Еврейской автономии спасли из леса семью грибников Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономии спасли из леса семью грибников. Супруги из поселка Волочаевка пропали накануне и сами же позвонили в Центр управления в кризисных ситуациях. Позже выяснилось, что они на автомобиле отправились по трассе Биробиджан - Хабаровск в лес за грибами. Оставили автомобиль на дороге и ушли собирать дикоросы в лес.

Супруги не заметили, как заблудились, а когда поняли, что сами не смогут выбраться, позвонили спасателям. Поиски длились пять часов, в итоге замерзших мужчину и женщину нашли. Их довели до машины, откуда они отправились домой. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

- У пострадавших были с собой заряженные сотовые телефоны, благодаря которым мы установили связь. По их ответам сначала нашли автомобиль, потом по ориентирам - место их нахождения, - рассказал заместитель начальника Поисково-спасательного подразделения Еврейской автономной области Алексей Поляков.